Мир 07 января 2023, 11:27 Зеленский понадеялся на продолжение военной помощи от США Президент Украины Зеленский заявил, что рассчитывает на продолжение военной помощи от США Defense.gov

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Украина надеется, что США продолжит поддерживать ее во всех областях. Об этом в Twitter написал украинский президент Владимир Зеленский.

«Поддержка США важна для Украины во всех областях, для успеха в противостоянии с Россией на поле боя. Мы рассчитываем на дальнейшую помощь американской стороны, чтобы приблизить нашу общую победу», — подчеркнул он.

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Также Зеленский поздравил представителя американского конгресса Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

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Пентагон в пятницу, 6 января, сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли ракеты RIM-7 Sea Sparrow, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, гаубицы, бронетранспортеры М113, БМП Bradley, самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin.

США также объявили о планах передать Украине 225 миллионов долларов «на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщал, что американская администрация ждет от России согласия на диалог по урегулированию ситуации на Украине.