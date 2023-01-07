07 января 2023, 11:27
Зеленский понадеялся на продолжение военной помощи от США
Президент Украины Зеленский заявил, что рассчитывает на продолжение военной помощи от США
Украина надеется, что США продолжит поддерживать ее во всех областях. Об этом в Twitter написал украинский президент Владимир Зеленский.
«Поддержка США важна для Украины во всех областях, для успеха в противостоянии с Россией на поле боя. Мы рассчитываем на дальнейшую помощь американской стороны, чтобы приблизить нашу общую победу», — подчеркнул он.
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Также Зеленский поздравил представителя американского конгресса Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.
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Пентагон в пятницу, 6 января, сообщил о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли ракеты RIM-7 Sea Sparrow, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, гаубицы, бронетранспортеры М113, БМП Bradley, самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin.
США также объявили о планах передать Украине 225 миллионов долларов «на долгосрочное укрепление ее военного потенциала и модернизацию ВСУ».
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщал, что американская администрация ждет от России согласия на диалог по урегулированию ситуации на Украине.
США
Украина
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