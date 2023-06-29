Мир 29 июня 2023, 21:28 Зеленский понадеялся, что переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся в ближайшие полгода Зеленский: Украина ждет начала переговоров о вступлении в ЕС в декабре 2023 года РИА «Новости»

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Украина намерена начать переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие полгода. Об этом сообщил лидер страны Владимир Зеленский во время своего дистанционного выступления перед главами европейских государств, передал ТАСС.

По словам Зеленского, на Украину прилетит испанский премьер-министр Педро Санчес, представляемое государство которого с 1 июля будет председательствовать в Евросоюзе в течение шести месяцев.

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«Это очень много говорит о том, как важны для нашей Европы будут эти полгода. Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе», — сказал президент Украины.

Он отметил, что киевский режим полностью готов к началу переговоров о вступлении в ЕС, развитие Украины в соблюдении рекомендаций Еврокомиссии важно зафиксировать. Киев намерен как можно скорее приготовиться к началу диалога о членстве. По мнению Зеленского, Европа немыслима без украинской стороны.

Ранее совет ЕС утвердил увеличение Европейского фонда мира, из которого отправляются деньги на военную поддержку киевского режима. Такое решение приняли для увеличения финансовой устойчивости фонда и его стабильности в дальнейшем.