Зеленский «получил выговор» от Байдена

Зеленский долго ждал, когда же ему позвонит Байден, и во время разговора «получил выговор» за отсутствие реформ. На Украине сложилась тяжелая ситуация, но Киев не решает внутренние проблемы, а делает все, «чтобы понравиться американскому посольству». Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский.

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — сказал Погребинский.

Политолог отметил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация с вакцинацией от коронавируса, но президент страны, по его мнению, не делает ничего, чтобы решить этот вопрос.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. Он заявил, что готов реформировать Украину, а партнерство с Вашингтоном для Киева имеет решающее значение. Байден уверил Зеленского, что Соединенные Штаты окажут Украине военную поддержку в случае конфликта с Россией.

После этого разговора украинские военные впервые с июля открыли огонь из артиллерии по позициям самопровозглашенной ЛНР. На следующий день ВСУ сбросили с беспилотника самодельную бомбу на поселок Александровское в ДНР. Погиб ребенок.