Мир 22 июля 2023, 23:00 Зеленский получил тревожную новость на форуме в США FT: Зеленскому тайно рассказали о потере Западом веры в победу ВСУ Flickr

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Лидеры стран Запада на форуме по безопасности в Аспене в частных разговорах заявили о том, что не верят в победу Вооруженных сил Украины на поле боя. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«В то время как официальные лица на публике прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах», — указали в статье.

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Президент Украины Владимир Зеленский общался с главами союзных стран по видеосвязи. Он заверил, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты».

По мнению американского экс-дипломата Филиппа Зеликова, зимой Украину ждут «плохие новости», ведь западные государства столкнутся с разногласиями по вопросу помощи Украине. Он указал, что США понесли слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву, написал «Царьград».

Ранее Зеленский объяснил недостаточный темп контрнаступления нехваткой боеприпасов и оружия. Также, по его словам, украинским военным для продвижения на фронте нужна дальнобойная артиллерия.