Зеленский получил совет от лидера Литвы перед встречей с Путиным
Глава Литвы Гитанас Науседа посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не идти на уступки во вред Незалежной на саммите «нормандской четверки», сообщил сайт «Утро.ру».
С этим заявлением литовский президент выступил сегодня на совместном брифинге по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров.
Гитанас Науседа подчеркнул, встреча 9 декабря в Париже должна принести пользу ситуации на Украине. Он надеется, что переговоры поспособствуют облегчению действий по уменьшению напряжения в Донбассе. По словам президента, Литва считает долгом оказать властям Украины помощь этом вопросе.
Науседа также поддержал мнение Зеленского о том, что антироссийские санкции необходимо сохранить.