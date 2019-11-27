Зеленский получил совет от лидера Литвы перед встречей с Путиным

С этим заявлением литовский президент выступил сегодня на совместном брифинге по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров.

Гитанас Науседа подчеркнул, встреча 9 декабря в Париже должна принести пользу ситуации на Украине. Он надеется, что переговоры поспособствуют облегчению действий по уменьшению напряжения в Донбассе. По словам президента, Литва считает долгом оказать властям Украины помощь этом вопросе.

Науседа также поддержал мнение Зеленского о том, что антироссийские санкции необходимо сохранить.