Зеленский положительно оценил российскую вакцину от коронавируса. Но сам ее не захотел

Украинский президент Владимир Зеленский назвал позитивным наличие у России собственной вакцины от коронавируса. Зеленский заявил об этом в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Президент Украины выразил сожаление из-за того, что его страна не имеет собственной вакцины от коронавируса, сообщило РИА «Новости».

«У россиян есть, и это позитивно для их населения», — заявил Зеленский.

По его словам, вакцинация от коронавируса на Украине пока имеет добровольный характер, однако ее обязательно должны будут пройти люди, работающие в школах и больницах. Зеленский добавил, что кабмин должен разработать специальную программу для того, чтобы регулировать список профессий, для которых вакцинация будет обязательной.

Украинские власти планируют начать вакцинацию населения от коронавируса с середины февраля. Зеленский ранее заявил, что прививки будут бесплатными. Киев договорился о поставках вакцин китайского, американского и европейского производства. В Минздраве Украины при этом заверяли, что не будут регистрировать российскую вакцину «Спутник V».