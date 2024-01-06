06 января 2024, 18:24
Зеленский положил глаз на заблокированные активы России
Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Украине
Западным странам необходимо ускорить проработку правовой основы для передачи Украине заблокированных российских активов. Об этом в социальной сети X заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, в 2024 году необходимо достичь ощутимого прогресса в этом вопросе.
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«Эта сумма достигает 300 миллиардов долларов. Мы надеемся на усилия стран „Большой семерки“ в передаче активов Украине», — написал президент.
После начала специальной операции на Украине ряд западных стран заблокировали российские активы на своей территории. В частности, генеральный прокурор Германии Питер Франк предлагал конфисковать их в пользу немецкого бюджета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что обсуждение вероятной конфискации активов страны несет огромные риски для мировой финансовой системы. По его словам, Евросоюз и США прекрасно понимают о юридических последствиях для инициаторов таких действий.
Глава МИД Великобритании отмечал, что ведомство изучит правовые аспекты конфискации активов России.
Владимир Зеленский
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