Мир 06 июня 2023, 18:48 Зеленский показал фото с Залужным с заседания СНБО Зеленский опубликовал фото с главкомом ВСУ Залужным с заседания СНБО Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Главком ВСУ Валерий Залужный присутствовал на экстренном заседании СНБО по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Фото с ним опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

На снимке, который показал Зеленский, главком ВСУ сидел в окружении других украинских политиков. В кадр попал и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По поводу судьбы Залужного и Буданова по СМИ разошлось немало противоречивой информации. Гибель последнего накануне опровергли в украинском Центре противодействия дезинформации Украины.

В российских силовых структурах уверяли, что в начале мая Залужный получил черепно-мозговую травму. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что главком ВСУ жив, но ранение у него действительно серьезное.

И Буданов, и Залужный некоторое время не появлялись на публике. Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предполагал, что Зеленский хочет скрыть ранение главкома ВСУ.