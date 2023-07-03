Мир 03 июля 2023, 19:28 Зеленский пока не принял окончательное решение по визиту на саммит НАТО Пресс-секретарь Никифоров: визит Зеленского на саммит НАТО зависит от ситуации в зоне боев РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о визите на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Суспильне ТВ».

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности поездки президента Украины на саммит блока.

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Пресс-секретарь посоветовал журналистам обратить внимание на заявления Зеленского. Никифоров указал, что украинский лидер уже четко описывал эти обстоятельства.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отмечал 30 июня, что Зеленский не поедет в Вильнюс, если лидеры стран Североатлантического альянса «не проявят мужества» в вопросе членства страны в блоке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Украину невозможно принять в альянс во время конфликта и это понимают в Киеве.