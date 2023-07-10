Мир 10 июля 2023, 19:29 Зеленский появится на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля — СМИ Bloomberg: президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс 12 июля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский появится на саммите НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники.

«Зеленский прибудет в среду, сообщают источники, знакомые с этим вопросом», — отметили авторы статьи.

Реклама

Как уточнило агентство, пресс-секретарь украинского президента от комментариев отказался. Саммит Североатлантического альянса состоится 11-12 июля. Известно, что на встрече блока планируют создать совет Украина — НАТО. Источник в немецком правительстве заявил, что собирать его будут четыре раза в год.

Также на саммите будут рассматривать варианты выстраивания отношений с киевским режимом. Либо Североатлантический альянс даст Украине гарантии безопасности, либо блок будет помогать стране по модели Израиля.

Остро стоит вопрос и о членстве киевского режима в НАТО. В самом блоке пока не договорились о вступлении страны в альянс. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин уже предрек Украине революцию в случае провала со вступлением в НАТО.