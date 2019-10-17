Зеленский поигрался с деревянным молотком в латвийском парламенте. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский находится в рабочей поездке по Латвии. Он уже посетил латвийский сейм, где его внимание привлек деревянный молоток. Украинский лидер спросил депутата, как правильно им нужно стучать, и даже успел попрактиковаться.

Этот момент попал на видео.

После того как украинский лидер попробовал постучать молотком, он улыбнулся и одобрительно покивал депутату. В Сети этот ролик у многих пользователей также вызвал улыбку, у некоторых — усмешку.

«А что еще ему делать, рояль дайте ему», «Циркач», «Пустил Латвию с молотка», — написали юзеры на YouTube.

Не мог удержаться от комментария и ведущий Владимир Соловьев. «Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком», — написал он в Instagram.

Владимир Зеленский уже успел пообщаться с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Украинский лидер поблагодарил коллегу за поддержку и солидарность по вопросам ситуации в Донбассе и отношений с Россией. Сообщение об этом появилось на официальном сайте президента Украины.