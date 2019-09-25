Зеленский похвастал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter фотографию, где на фоне золотой стены он запечатлен рядом с американским коллегой Дональдом Трампом и Меланией Трамп. Украинскому главе на фото досталось место рядом с государственным флагом США.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме, устроенном президентом США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме», — отчитался украинский президент. На снимке Зеленский стоит ближе к камере, чем чета Трампов — возможно, для того, чтобы казаться повыше.

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Ожидается, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей сейчас в Нью-Йорке, состоится рабочая встреча Зеленского и Трампа. Предварительно определено время свидания: 21:45, продолжительность — 45 минут. Однако говорить о переговорах коллег как о состявшемся событии можно будет только после того как за президентами закроется дверь переговорной.

Запланированная встреча может запросто сорваться. Одной из причин может послужить скандал, разразившийся на родине Трампа. Политические соперники обвинили американского главу в том, что в ходе предыдущего его общения с Зеленским были затронуты некоторые щекотливые вопросы, связанные с претендентом на президентский пост демократом Джо Байденом. В итоге Трампу собрались объявить импичмент.