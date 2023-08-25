Мир 25 августа 2023, 01:15 Зеленский поговорил по телефону с Байденом РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским коллегой Джо Байденом. О телефонных переговорах глава киевского режима сообщил в Telegram-канале.

«Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости», — написал Зеленский.

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Он заверил своего собеседника, что тот может рассчитывать на украинскую сторону в вопросах, касающихся «защиты общих ценностей».

Украина отмечала День независимости 24 августа. Жителей страны с праздником поздравила президент Молдавии Майя Санду. Она сфотографировалась с детским хором и оконфузилась. На снимке пользователи соцсетей заметили, что у некоторых ребят были перевернутые украинские флаги.

В этом году на Украине не стали устраивать парады и массовые мероприятия в честь праздника. День был рабочим, так как в стране продолжает действовать военное положение.