25 августа 2023, 01:15
Зеленский поговорил по телефону с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским коллегой Джо Байденом. О телефонных переговорах глава киевского режима сообщил в Telegram-канале.
«Я поговорил с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем независимости», — написал Зеленский.
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Он заверил своего собеседника, что тот может рассчитывать на украинскую сторону в вопросах, касающихся «защиты общих ценностей».
Украина отмечала День независимости 24 августа. Жителей страны с праздником поздравила президент Молдавии Майя Санду. Она сфотографировалась с детским хором и оконфузилась. На снимке пользователи соцсетей заметили, что у некоторых ребят были перевернутые украинские флаги.
В этом году на Украине не стали устраивать парады и массовые мероприятия в честь праздника. День был рабочим, так как в стране продолжает действовать военное положение.
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