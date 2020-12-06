Зеленский поехал в Донбасс ради встречи с военными

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. Он планирует там встретиться с военными. 6 декабря на Украине отмечают День Вооруженных сил страны.

Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил», — сказано в сообщении на официальном сайте.

Власти Украины начали вооруженную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Это произошло, когда республики заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным Организации Объединенных Наций, в результате вооруженного конфликта уже пострадали около 13 тысяч человек.

Ситуацию в Донбассе пытаются урегулировать в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако, несмотря на соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами не прекращаются.