Зеленский подумывает о референдуме по статусу Донбасса

В офисе Президента Украины проговаривают возможность проведения всеукраинского референдума об особом статусе Донбасса. Это делается, чтобы Зеленский «получил одобрение» украинцев.

Информация появилась 28 января в Telegram-канале «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента.

По мнению помощника Президента Украины Андрея Ермака, это даст дополнительную возможность для легитимности мирных инициатив президента на Украине. По словам Ермака, внутренние социологические замеры Офиса Президента показали поддержку этой инициативы в обществе и это «позволяет рассчитывать Владимиру Зеленскому на одобрение граждан».

Ранее Франция выразила недовольство Владимиром Зеленским, поскольку после «нормандского саммита» он занялся внутренними вопросами Украины, а не урегулированием конфликта в Донбассе.