Внучка Муссолини попала под украинские санкции, так как была наблюдателем на выборах в ДНР и ЛНР.

Напомним, Украина согласно Минским соглашениям, которые подписал Киев, обязана организовать проведение выборов в Донбассе и предоставлять региону особый статус.

Украинская сторона не выполнила ни одного взятого на себя обязательства. Исходя из этого, руководство ДНР и ЛНР самостоятельно провело местные выборы. Киев отказывается их признавать.