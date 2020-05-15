Зеленский подтвердил снятие санкций с внучки Муссолини
Владимир Зеленский, президент Украины, снял санкции с Алессандры Муссолини — внучки итальянского диктатора. Он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил «Царьград».
Внучка Муссолини попала под украинские санкции, так как была наблюдателем на выборах в ДНР и ЛНР.
Напомним, Украина согласно Минским соглашениям, которые подписал Киев, обязана организовать проведение выборов в Донбассе и предоставлять региону особый статус.
Украинская сторона не выполнила ни одного взятого на себя обязательства. Исходя из этого, руководство ДНР и ЛНР самостоятельно провело местные выборы. Киев отказывается их признавать.