Зеленский подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает свободную продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает «реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью», а также создания «прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины».

По словам Зеленского, это исторический момент, так как украинцы ждали этот закон с момента обретения независимости. «Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев», — указал он.

Теперь с 1 июля следующего года земли для сельского хозяйства до ста гектаров смогут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 такую возможность получат также компании, принадлежащие гражданам Украины, а вопрос реализации участков иностранцам решится на референдуме. Закон также запрещает продажу государственных и коммунальных земель.

«Помимо того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе», — отмечено в сообщении.

Предполагается, что принятие этого закона (и закона о регулировании банковской деятельности) позволит Украине получить новое финансирования от МВФ, ЕС и Всемирного банка.

Ранее эксперт объяснил, почему граждане Украины против этого закона.