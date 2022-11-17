Мир 17 ноября 2022, 17:59 Зеленский подписал закон, который ограничивает финансовые операции с россиянами и белорусами Зеленский подписал закон об ограничении финансовых операций с россиянами и белорусами YouTube

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий финансовые операции с резидентами России и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства финансов страны.

«Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с Россией и Белоруссией», — отметили в министерстве.

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По данным пресс-службы, новый закон также усилит соответствие национального законодательства международным стандартам по противодействию отмывания денег и финансирования терроризма.

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По нововведению к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга не должны допускаться люди, имеющие российское или белорусское гражданство. Также эти субъекты должны будут отчитываться в Госфинмониторинг страны, если связанные с Россией или Белоруссией операции превысят 400 тысяч гривен (порядка 11 тысяч долларов).

Зеленский предложил накануне сделать переговоры публичными в ответ на информацию от украинских властей о том, что Владимир Путин хочет провести прямые договоренности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этим предложением киевский режим доказал свое нежелание идти на контакт.