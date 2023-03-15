Мир 15 марта 2023, 19:56 Зеленский подписал указ об увольнении глав трех областей Президент Украины Зеленский уволил глав Одесской, Хмельницкой и Луганской областей Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении глав трех областных военных областных администраций — Одесской, Хмельницкой областей и подконтрольной Киеву территории Луганской области. Указы опубликовали на сайте президента.

Под увольнение подпали главы Одесской и Хмельницкой областных администраций Максим Марченко и Сергей Гамалия, а также председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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В документах отметили, что всех трех чиновников освободили от должностей на основании поданных им заявлений. Указы о замещении восстановленных должностей еще не опубликовали на официальных интернет-порталах Украины.

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В начале февраля Зеленский пообещал продолжить кадровые перестановки в стране. Он отметил, что будет увольнять всех чиновников, которые «не соответствуют требованиям».

Ранее своей должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины лишился Руслан Дзюба. Он занимался в Нацгвардии тыловым обеспечением и логистикой.