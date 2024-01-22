Мир 22 января 2024, 13:34 Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» российских территориях Зеленский издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом сообщила местная газета «Украинская правда». Официально документ пока не опубликовали.

«Сегодня мною подписан указ „Об исторически населенных украинцами территориях РФ“, — процитировало СМИ Зеленского.

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Украинский лидер заявил, что документ призван вернуть «правду об историческом прошлом ради украинского будущего». Подробностей не приводится.

Стало известно также, что Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве, который будет распространяться на всех, кроме россиян. Подразумевается, что все этнические украинцы и их потомки из разных стран мира смогут получить гражданство Украины. Помимо этого, на гражданство смогут претендовать иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вместо демократии Украина при Зеленском пришла к автократии.