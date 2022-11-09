09 ноября 2022, 20:00
Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области
Президент Украины Зеленский издал указ о создании новых администраций в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Херсонской области появится четыре новые военные администрации. Соответствующая информация появилась на его сайте.
В регионе хотят создать Долматовскую, Голопристанскую, Каховскую и Крестовскую администрации. Населенные пункты Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка находятся на левом берегу Днепра.
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«Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом „О правовом режиме военного положения“ мероприятия, связанные с образованием военных администраций», — говорится в официальном сообщении.
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Ранее стало известно, что администрация Владимира Зеленского начала разрабатывать план по захвату Крыма. Об этом сообщило американское издание Daily Beast со ссылкой на украинского чиновника. В Киеве не озвучили точные сроки разработки плана.
Владимир Зеленский
Херсонская область
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