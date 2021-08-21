Зеленский подписал указ о санкциях против Шария. Блогер в ответ назвал его слабым и глупым

Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил санкции против блогеров и лидеров «Партии Шария» Анатолия и Ольги Шарий. Указ опубликовали на сайте представительства украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, Зеленский подписал еще один указ о санкциях против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.

Шарий уже отреагировал на подписание указа о санкциях, призвав пожалеть Зеленского.

«Волевым усилием воли слабый и глупый и. о. президента подписал указ, блокирующий не только мой YouTube, но и мои страницы в Fасеbооk и Twitter. Причины — просто он слабый и глупый. И бороться умеет только так. Не злитесь, пожалейте его. Скоро ведь придется отвечать за все это», — написал он у себя в микроблоге.

Ранее в Службе безопасности Украины заявляли, что подозревают Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений. Шарий в ответ поблагодарил СБУ за предъявление подозрения.

«Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — написал он у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что СБУ завела на Шария уголовное дело за то, что в одном из сюжетов он на своем YouTube-канале разместил карту украинской территории без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.