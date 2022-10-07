Зеленский подписал указ о поддержке Японии в вопросе южных Курильских островов | 360°

Мир 07 октября 2022, 22:55 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский подписал указ о поддержке Японии в вопросе южных Курильских островов Президент Украины Зеленский законодательно поддержал Японию в вопросе южных Курил РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, поддерживающий позицию Японии по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов. В своем Telegram-канале украинский лидер назвал российские территории «находящимися под оккупацией».

«Украина подтвердила свое уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее северные территории», — написал Владимир Зеленский. Он добавил, что с соответствующим заявлением выступила Верховная Рада. Украинский президент призвал все страны мира последовать его примеру.

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Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен придерживаться политики, которая позволит решить «территориальный спор» относительно принадлежности южных Курильских островов. Он напомнил, что российско-японские отношения находятся не в лучшем виде, к тому же их ухудшила ситуация на Украине.

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В конце сентября японское правительство ввело очередные антироссийские санкции. Под ограничения попала 21 организация из сферы оборонно-промышленного комплекса России. По мнению политолога Кристины Воды, сейчас не самое удачное время для обсуждения мирного договора.

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