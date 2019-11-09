Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

В указе перечислен ряд неотложных мер, которые, по мнению Зеленского, должны превратить Украину в процветающее современное — конечно же, европейское — государство. Должен заработать транспорт, в том числе железнодорожный и водный. Следует пресечь незаконную добычу янтаря. Наконец, обновить законодательство о труде.

В этом ключе необходимо дать больше свободы предпринимателям, в частности, перестать их кошмарить отчетностями и проверками. Также следует разработать ряд мероприятий, которые покажут Всемирному банку, что Украина — страна, где просто вести бизнес.

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Отдельно отмечено, что до конца 2019 года должны быть разработаны приближенные к европейским стандарты расчетов прожиточного минимума. Должен быть повышен уровень господдержки семей с детьми. Разработаны технические задания для электронных платформ «Е-Малятко» («Е-Малыш») и «Е-Ветеран».

В оборонной сфере нужно разработать структуру Плана обороны Украины, а армию приблизить к стандартам НАТО. Также сказано, что Украина не отказывается от курса на евроинтеграцию и евроатлантическую интеграцию.