Зеленский подписал указ о годовом сотрудничестве Украины и НАТО
Лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал указ, в котором утвердил годовую национальную программу взаимодействия Украины и НАТО. Проект действует под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год. Об этом сообщил сайт RT.
Согласно новому поручению президента, представители кабинета министров должны обеспечить регулярную связь с гражданами о ходе и результатах национальной программы.
Текст подписанного Зеленским документа появился на сайте главы Украины.