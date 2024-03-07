Мир 07 марта 2024, 22:18 Зеленский подписал указ о демобилизации срочников весной этого года Зеленский подписал указ о демобилизации военных, проходящих срочную службу РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военных, проходящих срочную службу. Документ опубликовали на сайте офиса президента.

«Постановляю уволить в апреле–мае в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы», — сказано в публикации.

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В документе отметили, что в запас переведут только тех военных, чей срочный срок истек в период военного положения или его продлили сверх установленных сроков.

В феврале этого года Зеленский внес в Раду закон о демобилизации проходящих срочную службу в вооруженных силах государства. Изменения коснулись сроков несения срочной службы.

При этом на Украине продолжают проводить массовую мобилизацию. Украинские комиссары отлавливают мужчин и принудительно отправляют в военкоматы, откуда их потом посылают на передовую. Как отмечал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, самые серьезные облавы проходили в Одессе и Николаеве.