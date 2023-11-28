Мир 28 ноября 2023, 22:57 Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект бюджета государства на следующий год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Информацию об этом опубликовали на сайте Рады.

Исходя из данных в законопроекте, в стране утвердили доходы в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), а расходы — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов).

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Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что на Украине ситуация «не идет хорошо» и положение государства оказалось ужасным после полутора лет кризиса. Он отметил, что украинской стороне необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами, потому что она страдает от большой «проблемы подотчетности».

До этого Герапетритис отметил, что в Греции не одобрят пересмотр многолетнего бюджета ЕС, если он будет полностью состоять из помощи Украине.