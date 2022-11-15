Мир 15 ноября 2022, 03:04 Зеленский подорвал боевой дух украинцев одним указом — СМИ Foreign Policy: указ об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев freepik

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Новые данные опроса показали, что большинство украинцев не поддерживают запрет на передвижение в его нынешнем виде. Профессор Массачусетского университета и директор лаборатории безопасности человека Чарли Карпентер заявил, что этим постановлением президент страны Зеленский подорвал боевой дух местных жителей. Об этом он написал в статье для издания Foreign Policy.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в феврале запрет на перемещение, который не позволяет большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Спустя почти девять месяцев этот запрет остается в силе. Миллионы мужчин подпадают под его действие.

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Как отметил Карпентер, это пагубно влияет на настроение украинцев, особенно на фоне серьезной безработицы. Она достигла уже 34%. Многие мужчины не могут работать, деньги и продовольствие заканчиваются.

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«Это непопулярная мера среди большинства украинцев. Они апеллируют к правам человека и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий», — сказал профессор.

Опрос показал, что некоторые считают этот запрет несовместимым с украинскими идеалами.

«Этот закон не для свободных людей», — написал один из респондентов.

Опрошенные отвечали, что активнее бы поддерживали военные действия в стране, если бы не этот запрет на поездки.

Ранее сообщалось, что украинские журналисты потребовали у Зеленского вернуть им аккредитации, аннулированные после репортажей из Херсона. Обращение подписали 25 редакций и журналистов.