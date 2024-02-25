Мир 25 февраля 2024, 22:46 Зеленский подготовит донос в США на сотрудничающие с Россией компании Зеленский подготовил жалобу в США и ЕС на сотрудничающие с РФ СМИ и компании РИА «Новости»

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Во многих странах мира, в том числе в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, Латинской и Северной Америках, Африке есть СМИ и организации, которые разделяют позицию России. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил Зеленский, пообещав передать данные США и ЕС.

«Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — добавил Зеленский.

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По его словам, российская сторона им помогает, и они прислушиваются к ее мнению. Таким образом украинский президент ответил на вопрос о странах и организациях, которые «поддаются российскому нарративу»

Ранее Зеленский выступил с сообщением, что план провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.