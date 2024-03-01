Мир 01 марта 2024, 02:59 Зеленский подготовил Сырскому замену Политолог Иванников: Сырского заменит более перспективный в глазах Запада Павлюк Официальное интернет-представительство президента Украины

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Главком ВСУ Александр Сырский в скором времени может покинуть пост, даже месяца не пробыв на новой должности. Президент Владимир Зеленский передаст его место командующему Сухопутными войсками Александру Павлюку, заявил в беседе с Ura.ru военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

По его словам, причиной увольнения Сырского станет череда неудач, с которой украинская армия столкнулась на поле боя. А последней каплей Иванников назвал провал операции спецназа ВСУ в Херсоне.

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«Виновным за него окажется именно главком Сырский. Не исключаю, что в ближайшее время будут приняты кадровые решения по смене его на Павлюка», — отметил эксперт.

Иванников уверен, что Сырского назначили как «мальчика для битья» из-за его российского происхождения и недоверия к нему. При этом у Павлюка хорошая поддержка на Западе и у него есть все шансы сделать прекрасную карьеру.

Ранее Сырский пожаловался на сложную обстановку для войск ВСУ, которая наблюдается на многих направлениях в зоне СВО.