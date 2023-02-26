Мир 26 февраля 2023, 08:46 Зеленский подготовил для США список желаемых вооружений для борьбы против России CNN: Зеленский отправит Вашингтону список вооружений для нужд ВСУ Сатй президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает просить США о поставках вооружения, в том числе и истребителей F-16. Он подготовил целый список желаемых вооружений. Об этом сообщил телеканал CNN.

В публикации отмечается, что Зеленский объявил о своих планах во время встречи с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Палаты представителей Республиканской партии.

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«Зеленский сообщил группе, что планирует отправить им список вооружений, в который входят истребители F-16. По его мнению, они необходимы для ускорения окончания конфликта с Россией», — говорится в сообщении.

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Однако в статье говорится, что просьбы украинского лидера могут быть отклонены, поскольку внутри республиканцев наметился раскол. Все больше партийцев выступают против военной помощи Киеву на фоне предстоящих спорах о расходах.

Ранее власти обещали Украине 113 миллиардов долларов в этом году. Кроме этого в следующем году в США пройдут президентские выборы, что тоже сейчас немаловажно для политиков и их шагов, отметили авторы публикации.

При этом американский лидер Джо Байден точных ответов на запрос Киева не дает. Он не говорит ни «да», ни «нет», а продолжает заявлять, что сейчас самолеты Украине не нужны.