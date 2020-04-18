Зеленский поделился планом «возвращения» Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается «вернуть» Донбасс сразу после того, как его покинут войска. Об этом он рассказал в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

«Самое главное, выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни», — заверил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что после этого в Донбассе организуют выборы. Пройдут они при том условии, Киев вернет себе контроль над границей с Россией.

Ранее сообщалось, что ДНР и Украина завершили первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал 10 человек, а самопровозглашенная республика — девять.

28 марта глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому линия разграничения между Донбассом и Украиной приравнена по статусу к государственной границы.