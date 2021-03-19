Зеленский поддержал идею отказаться от российской электроэнергии

Украина легко обойдется без российской электроэнергии. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Его официальное письмо опубликовали в Facebook, сообщил сайт «Утро.ру».

С этой инициативой к нему обратился депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондарь. Зеленский посчитал предложение парламентария выгодным.

«Поддерживаю предложение об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения», — сказал президент.

Он обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, которому поручил принять необходимые меры и ввести ограничения. Совет национальной безопасности и обороны страны в ближайшее время вынесет этот вопрос на рассмотрение.

Помимо этого, Зеленский призвал секретаря СНБО Алексея Данилова рассмотреть этот вопрос в экспертном сообществе. Президент ждет проекты реализации инициативы. На Украине планируют отказаться не только от российской электроэнергии, но и от ресурсов Белоруссии.