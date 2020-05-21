Зеленский подарил вышиванки лидерам разных стран

В официальном сообщении говорилось, что подарки получат «президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран».

Известно, что в Канаде нет президента. Главой государства является королева Великобритании Елизавета II, но фактически страной управляет премьер-министр Джастин Трюдо. Также первая леди Германии не могла получить подарок, потому что этот статус имеет жена канцлера страны. Но сейчас должность канцлера занимает Ангела Меркель, у которой жены нет.

Чуть позже на сайте офиса Зеленского ошибка была исправлена, название должностей заменили на нейтральное «лидеры».

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что считает каршеринг лютой угрозой всему живому.