Мир 07 марта 2023, 22:26 Зеленский подал сигнал бедствия Западу из-за положения ВСУ в Артемовске — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский сигнализирует о бедственном положении ВСУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия западным кураторам из-за сложного положения ВСУ на поле боя. Об этом в интервью Дэну Боллу заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек, преимущественно из-за упорной обороны Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы», — отметил Макгрегор.

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Офицер предположил, что Зеленский не послушает своих генералов, которые предлагают отступить из Артемовска и перегруппироваться для лучшей обороны. Киевский режим вынужден отправлять на линию фонта стариков, подростков и женщин, чтобы восполнить потери.

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«Зеленский фактически говорит всем: „Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено“», — подытожил полковник.

Вооруженные силы России добились успехов в Артемовске и установили контроль почти над половиной территории города. Украинские военные небольшими группами бегут из города по проселочным дорогам.