Мир 19 июля 2023, 03:01 «Зеленский под угрозой». Украине предрекли в Японии катастрофическое событие Японский журналист Сайто: возможное переизбрание Трампа станет угрозой для Зеленского РИА «Новости»

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В случае победы экс-лидера США Дональда Трампа на американских выборах президента Украины Владимира Зеленского и, в целом, всю страну ждут катастрофические события. Таким мнением японский журналист Акира Сайто поделился в статье для Wedge Infinity.

«Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа», — написал он.

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По мнению обозревателя, после того, как Трамп вернется в Белый дом, положение Зеленского окажется «под угрозой». Также он напомнил, что между кандидатом в президенты США и украинским лидером сложились «не очень хорошие отношения».

Ранее Трамп заявил, что попросит Зеленского остановить конфликт с Россией, если снова займет должность американского главы. Политик также выразил уверенность, что за один день нашел бы решение украинского кризиса. Он подчеркнул, что предупредил бы президента России Владимира Путина о готовности США отправить украинской стороне еще больше военной поддержки.