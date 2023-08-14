Мир 14 августа 2023, 19:24 Зеленский побывал в подконтрольной Киеву части ДНР Зеленский заслушал доклады ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил подконтрольную Киеву часть Донецкой Народной Республики, где располагается 22-я отдельная механизированная бригада. Об этом сообщил офис главы государства в Telegram-канале.

«Посетил 22-ю отдельную механизированную бригаду, выполняющую боевые задания в составе тактической группы „Адам“ оперативно-тактической группировки „Соледар“», — отметили в сообщении.

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Зеленский обсудил с командиром бригады проблемы, «с которыми сталкиваются военнослужащие, и предложения по их решению». Украинского лидера проинформировали об оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностях применения различных видов вооружения.

Ранее президент Украины посетил остров Змеиный, это произошло спустя год после вывода оттуда российских войск. В поездке Зеленского сопровождал глава офиса президента страны Андрей Ермак.