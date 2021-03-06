Зеленский поблагодарил Запад за помощь в борьбе с олигархами

Владимир Зеленский за время своего президентства «без пафосных лозунгов и популизма» сделал для устранения олигархов больше, чем кто-либо из его предшественников. Киев благодарен Западу за помощь в борьбе с богачами, вмешивающимся в политику.

«Для экономического процветания и евроатлантической интеграции <…> Украина должна сломать систему, в которой доминируют олигархи. Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года правления он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути», — говорится в сообщении офиса главы Украины в Facebook.

В офисе украинского президента добавили, что «каждое справедливое решение в отношении олигархов поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством».

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского на основе «надежных данных» о его коррумпированности. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, заявил, что сведения о предпринимателе получили из различных источников, в числе которых СМИ.