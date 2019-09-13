  • Зеленский поблагодарил США за разблокировку военной помощи

    13 сентября 2019, 18:47

    Алена Макаренко

    Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи. Об этом он написал в Twitter, сообщил сайт RT.
    Зеленский поблагодарил США за разблокировку военной помощи

    «Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский.

    По его словам, США в очередной раз подтвердили стратегическое партнерство с Украиной. Президент Незалежной намерен и дальше работать вместе с американскими коллегами.

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    Ранее Зеленский заявил, что новая украинская власть установила прекрасные отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

    Белый дом оказал Украине военную помощь практически в 140 миллионов долларов после пересмотра соответствующих программ.