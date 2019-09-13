Зеленский поблагодарил США за разблокировку военной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи. Об этом он написал в Twitter, сообщил сайт RT.
«Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский.
По его словам, США в очередной раз подтвердили стратегическое партнерство с Украиной. Президент Незалежной намерен и дальше работать вместе с американскими коллегами.
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Ранее Зеленский заявил, что новая украинская власть установила прекрасные отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
Белый дом оказал Украине военную помощь практически в 140 миллионов долларов после пересмотра соответствующих программ.