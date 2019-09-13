Зеленский поблагодарил США за разблокировку военной помощи

«Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Зеленский.

По его словам, США в очередной раз подтвердили стратегическое партнерство с Украиной. Президент Незалежной намерен и дальше работать вместе с американскими коллегами.

Зеленский рассказал, когда рассчитывает встретиться с Трампом Подробнее

Ранее Зеленский заявил, что новая украинская власть установила прекрасные отношения с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Белый дом оказал Украине военную помощь практически в 140 миллионов долларов после пересмотра соответствующих программ.