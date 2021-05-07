Зеленский поблагодарил представителей стран Бенилюкса за поездку в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел стран Бенилюкса. Он поблагодарил представителей стран за посещение Донбасса, сообщил «Интерфакс».

«Я думаю, что важно не на словах знать, что [в Донбассе] происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру», — заявил президент Украины.

Украину посетили вице-премьер, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Бельгии Софи Вильмес, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.

В ходе встречи Зеленский напомнил о важности решения вопроса деоккупации «временно оккупированной территории Донбасса». Однако он заявил, что важно, чтобы жители Донбасса чувствовали себя людьми.

Зеленский рассказал иностранным представителям о мерах, которые предпринимает Украина в отношении Донбасса. Министры иностранных дел одобрили соблюдение мира в Донбассе.

«Президент особо отметил неизменную позицию стран Бенилюкса относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также практическую помощь в обеспечении национальной безопасности», — заявили в Офисе президента.

Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать стремление Украины к европейской интеграции. Для этого он предложил подписать декларацию по европейской перспективе Украины.

«Глава государства подтвердил приглашение руководству Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы 23–24 августа 2021 в Киеве», — сообщила пресс-служба украинского президента.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил рабочий визит в Киев. В ходе посещения страны он заявил, что Штаты поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.