Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку позиции об «аннексии» Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в США поблагодарил его за слова об «аннексии» Крыма. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией… Зеленский отметил стратегический характер украинского-турецких отношений», — сказано в сообщении.

Он также заявил о важности увеличения темпов двустороннего сотрудничества в политической, военно-технической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В частности, на переговорах был поднят вопрос о взаимодействии в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей.

Кроме того, Зеленский поблагодарил турецкого коллегу за поддержку «Крымской платформы» и обсудил тему освобождения, по его мнению, удерживаемых в России крымских татар. Также главы государств говорили о поддержании стабильной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря.

В офисе украинского президента добавили, что Эрдоган принял приглашение посетить Украину в рамках проведения десятого заседания Совета стратегического сотрудничества.

Ранее Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что важно сохранять территориальную целостность Украины, в том числе и территорию «аннексированного» Крыма.