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    22 сентября 2021, 11:24

    Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку позиции об «аннексии» Крыма

    Наза Салех Захи

    Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в США поблагодарил его за слова об «аннексии» Крыма. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

    Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку позиции об «аннексии» Крыма

    «Глава украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией… Зеленский отметил стратегический характер украинского-турецких отношений», — сказано в сообщении.

    Он также заявил о важности увеличения темпов двустороннего сотрудничества в политической, военно-технической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В частности, на переговорах был поднят вопрос о взаимодействии в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей.

    Кроме того, Зеленский поблагодарил турецкого коллегу за поддержку «Крымской платформы» и обсудил тему освобождения, по его мнению, удерживаемых в России крымских татар. Также главы государств говорили о поддержании стабильной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря.

    В офисе украинского президента добавили, что Эрдоган принял приглашение посетить Украину в рамках проведения десятого заседания Совета стратегического сотрудничества.

    Ранее Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что важно сохранять территориальную целостность Украины, в том числе и территорию «аннексированного» Крыма.