Зеленский поблагодарил депутатов за «освобождение от рабства»

Зеленский также добавил, что это событие войдет в учебники истории. «Вы даже не представляете, что отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли», — заявил Зеленский.

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Верховная рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли с октября 2020 года. Согласно документу, иностранцам запретят покупать землю на Украине до 2024 года, однако зарегистрированным в стране зарубежным компаниям сделают исключение. Им оставят право на приобретение украинской земли с 1 октября 2020 года наравне с местными организациями.

Ранее депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев раскритиковал законопроект и сравнил возможные последствия продажи земли иностранцам с голодомором. 13 ноября возле здания Рады начались акции протеста против принятия закона о создании рынка земли.