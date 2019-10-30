Зеленский по пунктам перечислил условия мира в Донбассе
«Первый этап — это завершение горячей стадии и прекращение огня. Второй неотъемлемый этап — это примирение людей. И третий неотъемлемый этап — это безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная», — сказал Зеленский во время выступления на форуме на тему единства. Трансляцию вел телеканал «Наш».
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Президент заявил, что необходимость прохождения этих этапов диктует международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты и их история пути к прекращению противостояния и господству мира.
Он выразил уверенность, что конфликт в Донбассе скоро закончится, а что касается будущего этого региона, то в этом вопросе единства не достичь. Зеленский заявил, что нужен вариант, который поддержит большинство граждан.
Участники контактной группы по Донбассу на встрече 1 октября договорились об отводе войск на участках в Золотом и Петровском. Тогда же назвали срок начала операции — 11 октября. Развод войск сорвали.
29 октября началась очередная попытка разойтись от зоны разграничения в Донбассе.