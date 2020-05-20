Зеленский перестал вычитывать сценарии «Квартала 95»

Президент Украины Владимир Зеленский больше не вычитывает сценарии студии «Квартал 95». Он также не видится с бывшими коллегами — у главы государства не хватает на это времени.

Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам во время пресс-конференции в среду по случаю его первой годовщины на посту президента.

В октябре 2019 года участница студии «Квартал 95» Елена Кравец рассказала, что Зеленский продолжает вычитывать все сценарии и шутки, несмотря на управление страной. Во время пресс-конференции у президента спросили, делает ли он это до сих пор. Оказалось, что глава государства не только перестал читать сценарии, но и больше не видится со своими коллегами.

«Не вижу (Елену Кравец — прим. ред.), нет времени. Сценарии не читаю», — ответил Зеленский.

Студия «Квартал 95» занимается созданием фильмов, сериалов и юмористических передач. Ее основателем является Владимир Зеленский. Однако ранее он заявил, что вышел из бизнеса, когда занял пост главы Украины.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась ровно год назад — 20 мая 2019 года. Во время сегодняшней пресс-конференции глава Украины сообщил, что ему не хватит одного президентского срока на выполнение всех своих обещаний.

Пресс-конференция проходит не в привычном из-за пандемии коронавируса онлайн-формате, а с с большим количеством приглашенных журналистов. Ее организовали на открытом пространстве — на лужайке перед Мариинским дворцом в Киеве.