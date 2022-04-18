Зеленский передал ЕС анкету на вступление Украины в союз

Президент Украины Владимир Зеленский заполнил и передал анкету-опросник главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу. Об этом написали на сайте правительства Незалежной.

Это стало очередным шагом, приблизившим Украину к вступлению в Евросоюз. После рассмотрения документа Незалежной могут присвоить статус «кандидата на членство в ЕС».

Зеленский отметил, что Европа достаточно быстро предоставила опросник. За это он поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Маасикаса.

«Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на поступление. После этого начнется следующий, финальный этап. Верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивной для истории нашего народа», — заявил Зеленский.

Российские власти отмечали, что Украине будет достаточно проблематично стать членом Евросоюза. Член Совфеда РФ от Крыма Сергей Цеков заявил, что против такого решения выступят Франция и Германия. Он сказал, что этим странам «не нужны новые нахлебники и проблемы с безопасностью». Похожего мнения придерживается и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что перед получением членства в Евросоюзе необходимо вступить в НАТО. Также Медведев отметил, что Украина не смогла войти в ЕС при всех предыдущих президентах.