Зеленский передал армии самолет и вертолет украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом передал на нужды армии самолет Ан-148 и вертолет Ми-8. До этого они находились на балансе Государственного управления делами. Об этом сообщил офис главы государства.

Государственное управление делами занимается материально-техническим и социально-бытовым обеспечением работы президента, правительства, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны и других государственных органов, а также всех дипломатических представительств на территории Украины.

Зеленский провел 8 и 9 апреля в Донбассе, в местах дислокации украинской армии. Он пообщался с военными и вручил им награды.

Визит состоялся на фоне обострения ситуации в зоне конфликта, в котором Украина обвиняет Россию. Замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак, курирующий взаимодействие с Украиной, заявил, что при возобновлении масштабных военных действий Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан.

К февралю 2021 года российские паспорта, как сообщил «Коммерсант», были у 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР.