Зеленский перед встречей с Путиным получил совет от экс-президента Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе украинского государства Владимиру Зеленскому стоит вести себя во время саммита «нормандской четверки» в Париже, в частности на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил первый президент Украины в эфире телеканала «112».

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По его мнению, Зеленскому следует сказать, что украинцы — это «великий народ», и что участники саммита должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

Кравчук также добавил, что на переговорах Зеленский должен руководствоваться национальными интересами Украины. По мнению бывшего украинского президента, в этом вопросе главное — «мужество, воля и смелость заявить об этих интересах»

Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. Местом его проведения станет Елисейский дворец. О том, что саммит пройдет в его стенах, сообщили в канцелярии французского лидера Эммануэля Макрона.

В саммите примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский.