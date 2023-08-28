Мир 28 августа 2023, 14:10 Зеленский озвучил желаемые гарантии безопасности от США Зеленский: США обеспечат Украину гарантиями безопасности по модели Израиля Официальный сайт Президента Украины

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Украина хочет получить от США гарантии безопасности по израильской модели с оружием и финансированием. Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил президент страны Владимир Зеленский.

«С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы», — указал глава Украины.

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Зеленский уточнил, что подобная поддержка не зависит от того, кто станет главой Соединенных Штатов после выборов в 2024 году, так как продление договоренностей будет связано с решением американского конгресса и парламентов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить новый пакет военной помощи от западных стран в сентябре. Президент уточнил, что ВСУ нуждаются в новой артиллерии, бронетехнике, ПВО, ракетах и средствах для разминирования.

Агентство Bloomberg выпустило материал, в котором заявило, что Украина может совсем скоро лишиться мощной поддержки коллективного Запада. Дело в том, что боезапасы у союзников на исходе, а США и Европа не планируют наращивать их производство в ближайшее время.