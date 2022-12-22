Мир 22 декабря 2022, 02:07 Зеленский озвучил условие для «справедливого мира» с Россией РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения справедливого мира с Россией нельзя идти на компромиссы в вопросах территории и суверенитета. При этом он отметил, что не знает, как выглядит подобный мир.

«Справедливый мир? Я не знаю. Я не знаю, что такое справедливый мир. Это очень философское описание. Для каждого из нас справедливый мир выглядит по-разному. Для меня как президента справедливый мир означает недопустимость компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны», — сказал украинский лидер.

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Перед этим президент США Джо Байден подчеркнул, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. В ответ на эти слова глава Украины кивнул. После рассуждений о справедливом мире американский лидер дал понять, что главным препятствием для разрешения вооруженного конфликта является неготовность президента России Владимира Путина пойти на уступки.

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Байден и Зеленский говорили о ситуации на Украине во время совместной пресс-конференции. Они выступили перед журналистами после завершения переговоров, проходивших в Вашингтоне.