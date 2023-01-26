Мир 26 января 2023, 15:06 Зеленский озвучил условие, при котором конфликт на Украине завершится Президент Зеленский: конфликт завершится, когда Россия отведет свои войска с Украины сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт завершится сразу после отвода российской армией своих сил с территории страны. Такое заявление он сделал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, все прекратится. Это все», — сказал Зеленский.

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Украинский лидер подчеркнул, что главным приоритетом для него остаются люди. Также он добавил, что не хочет воевать на российской территории. При этом политик заявил, что ему неинтересно встречаться и говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал президент Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не является оппонентом для Владимира Путина. Представитель Кремля напомнил, что президент Украины не выполнил данные своему народу обещания. В частности, речь идет о вопросе Донбасса.